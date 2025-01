Sechsstellige Summe! So viel investierte Leipzig in sicherere Schulwege

Leipzigs Schulwege wurden sicherer gemacht. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden abseits laufender Bauvorhaben demnach rund 535.000 Euro in kleinere Maßnahmen zur Schulwegesicherheit investiert.

"Dazu zählen unter anderem Markierungen, Bordsteinabsenkungen und neue Verkehrsschilder", hieß es in der Mitteilung.

Beispielsweise wurden vor der Clara-Schumann-Grundschule eine sogenannte Gehwegnase und an der Kreuzung Möckernsche Straße/Wiederitzscher Straße in Gohlis ein neuer Zebrastreifen geschaffen. Auch neue Fahrradbügel kamen an verschiedenen Stellen in den Schulbezirken dazu.

Und auch die Schülerinnen und Schüler der Franz-Mehring-Grundschule, Ida-Blum-Schule sowie der Kurt-Masur-Schule durften sich über brandneue Gehwegnasen, Straßenbeleuchtungen und Poller freuen.