Seine Organe waren falsch angeordnet: Komplexe Herz-OP rettet Baby Leonard das Leben

Leipzig - Dramatischer Start ins junge Leben: Nur fünf Tage nach seiner Geburt musste Baby Leonard in einer komplexen Operation am Leipziger Herzzentrum behandelt werden. Der Säugling war mit einer seltenen Erkrankung zu Welt gekommen, durch die seine Organe spiegelverkehrt angeordnet waren. Dank modernster Medizin erwartet ihn heute eine normale Zukunft.

Kann inzwischen richtig strahlen: Baby Leonard zusammen mit seinen Eltern und Dr. Marcel Vollroth (r.). Nur fünf Tage nach seiner Geburt musste der Kleine am offenen Herzen operiert werden. © Montage: Herzzentrum Leipzig

Leonard litt am sogenannten "Situs inversus totalis", als er am 13. November vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte. Die Erkrankung, bei der die inneren Organe spiegelverkehrt angeordnet sind, verläuft laut den Experten des Herzzentrums oft ohne Symptome ab, da alle Körperteile wie gewohnt ihre Funktion erfüllen.

Weil bei dem Baby jedoch auch Haupt- und Lungenschlagader vertauscht waren, gefährdete die Anomalie unmittelbar nach der Geburt sein Leben.

Der schwere Herzfehler war bereits während der Schwangerschaft diagnostiziert worden. "Das war ein Schock. Doch wir mussten es verarbeiten und funktionierten einfach weiter – auch für unsere anderen beiden Kinder", erinnert sich Leonards Mama Franziska R.

Durch die frühzeitige Erkennung waren die Ärzte glücklicherweise vorbereitet. Bereits am ersten Lebenstag wurde Leonards Blutfluss durch einen Katheter-Eingriff stabilisiert. Am fünften Tag erfolgte die lebensrettende Operation am offenen Herzen des Neugeborenen.

Die vertauschten Hauptgefäße wurden durchtrennt und in ihre korrekte Position gebracht. Die Koronararterien mussten präzise umgeleitet und neu angenäht werden – eine Herausforderung angesichts der spiegelverkehrten Anatomie.

Leonards Durchblutung konnte schließlich wiederhergestellt werden, sodass sein Herz nun wie bei einem gesunden Kind arbeitet.