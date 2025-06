Große Sorge in Sachsen: Vom Aussterben bedrohter Vogel mit Auto zusammengeprallt

Karsten Peterlein (49) behandelte jüngst seinen 10.000. Patienten. © Anke Brod

Seit die Wildvogelhilfe im NABU Leipzig 2013 mit der Arbeit begann, nahmen die Tierfreunde bis heute 3595 hilfsbedürftige Wildvögel auf. 87 Prozent konnten sie danach gesund wieder auswildern.

Darüber hinaus ist das kleine Team der Wildvogelhilfe stets im Einsatz, wenn kleine Tiere in großer Not sind. So befreien die Helfer etwa verhedderte Vögel aus Netzen oder retten gefiederte Freunde, die sich in großen Hallen verfliegen.

Zähle man die so geretteten Vögel mit denen aus stationärer Pflege entlassenen zusammen, komme man laut Peterlein inzwischen sogar auf 10.009 gerettete Exemplare!

Die Kosten für Futter und Material finanziert der NABU Leipzig aus Spenden. Weitere Infos zu diesem spannenden Ehrenamt findet Ihr unter nabu-leipzig.de.