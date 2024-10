Skepsis rund um Rettungsaktion: Wird das Mauerfall-Bild rechtzeitig gesichert werden können?

Leipzig - In den vergangenen Wochen erregte Michael Fischer-Arts Rettungsaktion seines Wandbilds am Brühl jede Menge Aufsehen. Seit einigen Tagen scheint das Vorhaben bei den Leipzigern jedoch für Bedenken zu sorgen. Gerät das Projekt ins Stocken?

Um das Bild davor zu retten, einfach zugemauert zu werden, soll es Stück für Stück von der Fassade abgesägt werden. © Lutz Brose

Seit Mitte September sägen Künstler Michael Fischer-Art und sein Team nun schon regelmäßig an der Fassade am Brühl. Ziel ist es, das rund 3000 Quadratmeter große Wandbild in Teilen zu sichern und vor seinem Untergang zu retten.

Doch seit einigen Tagen munkelt man, dass die Rettungsaktion zum Scheitern verurteilt sei. Immerhin sei ja gerade mal ein Bruchteil des Bildes abgetrennt und im Gegensatz zu den Bauarbeiten kaum ein Fortschritt zu sehen.

Wie viel Michael Fischer-Art jedoch tatsächlich schon schaffen konnte, ist von der Straße aus nur schwer zu erkennen.

"Es gibt einen genauen Plan. Immer, wenn die eine Etage gegossen haben, habe ich einen Tag Zeit, genau darüber alles wegzuschneiden", erklärte der Künstler gegenüber TAG24.

"Wir denken, dass wir mindestens 80 Prozent des Bildes retten können, und wir haben jetzt ungefähr schon 15 Prozent geschafft."