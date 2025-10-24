Sparkurs: Stadt Leipzig schließt ab Ende November zwei Bürgerbüros

Leipzig - Die aktuelle Haushaltslage in der Stadt wirft ihre Schatten voraus. Zwei Bürgerbüros werden jetzt geschlossen. So will die Stadt laut eigener Aussage "weiterhin einen zuverlässigen Service anbieten".

In den Bürgerbüros der Stadt kann zum Beispiel der Wohnsitz umgemeldet werden. (Symbolfoto) © EHL Media/Björn Stach

Betroffen sind das Bürgerbüro Südwest-Zentrum in der Bismarckstraße 39 in Großzschocher und das Bürgerbüro Böhlitz-Ehrenberg Am Markt 10.

Wie das Dezernat für allgemeine Verwaltung am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung erklärte, seien die Standorte eher kleiner mit vergleichsweise geringer Nachfrage.

Das Büro Südwest-Zentrum wird bereits zum 30. November geschlossen. Mitte Dezember folgt der Standort in Böhlitz-Ehrenberg.

Die Stadt Leipzig möchte so Kosten sparen und ihre vorhandenen Ressourcen besser einsetzen. Man möchte vermeiden, dass weitere Standorte aufgrund von kurzfristigen Personalengpässen temporär schließen müssen.