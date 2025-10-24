Lebensmittel-Kontrolle auf dem Highfield: "Für den Verzehr durch Menschen ungeeignet"
Leipzig - Bei einer Kontrolle der Lebensmittelaufsicht auf dem Highfield-Festival bei Leipzig stellten die Behördenmitarbeiter im August mehrere Hygiene-Verstöße und Reinigungsmängel bei einer Imbissbude fest und machten den Laden vorübergehend dicht. TAG24 gab dem Betreiber nun Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.
Wie auf der Website des Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes der Messestadt zu lesen ist, traf es am 15. August einen Stand der "Quarkerei GmbH & Co. KG" auf dem Festivalgelände am Störmi.
In der entsprechenden Meldung der Lebensmittelktrolleure werden die Mängel wie folgt beschrieben: "Ekelerregende, nachteilige Beeinflussung von Lebensmitteln durch unzureichende Reinigung von Gegenständen, Armaturen und Ausrüstungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Unzureichende Kühlung leicht verderblicher, kühlpflichtiger Lebensmittel."
Besonders heikel: Als weiteren Verstoß listet das Amt das "Inverkehrbringen von Lebensmitteln, die für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet sind", auf.
Auf TAG24-Nachfrage gibt der Geschäftsführer der "Quarkerei GmbH & Co. KG", Oliver Sasse, hingegen an: "Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich der Verkaufsstand noch in der Vorbereitung vor Öffnung. Einige Geräte und Arbeitsflächen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den regulären Betriebszustand überführt."
Mängel am selben Tag behoben
Bei einer Nachkontrolle der Behörde am selben Tag sei festgestellt worden, dass die zuvor festgestellten Mängel "durch umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen" behoben worden seien, so der Geschäftsführer.
Das vorübergehende Betriebsverbot sei daraufhin aufgehoben worden.
Als Lehre aus dem Vorfall habe man unmittelbar danach weitere Maßnahmen wie zusätzliche Schulungen des Personals, die Anschaffung neuer Kühltechnik und die Verbesserung der Hygiene-Dokumentation umgesetzt, so Sasse.
"Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und haben unsere Abläufe so angepasst, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt", schreibt der Geschäftsführer der "Quarkerei GmbH & Co. KG".
Titelfoto: Christian Grube