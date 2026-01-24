Stöbern, Eislaufen und Tanzen: Das erwartet Euch am Wochenende in Leipzig

Die TAG24-Tipps für Leipzig zeigen, was man am vorletzten Januar-Wochenende alles in der Messestadt erleben kann.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch wenn das Wochenende eisige Temperaturen nach Leipzig bringt, habt Ihr trotzdem die Möglichkeit, einiges zu entdecken. Die TAG24-Tipps zeigen, was man alles in der Messestadt erleben kann.

Fundusverkauf - Einzigartige Kostüme, Vintage-Mode und Accessoires

Das Schauspiel Leipzig öffnet seinen Fundus und Karneval steht vor der Tür! Ihr habt also die Chance, außergewöhnliche Kostüme und ausgewählte Secondhand-Kleidung aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren zu erwerben. Los geht's am Samstag um 11 Uhr im Schauspiel Leipzig im Garderobenfoyer in der Bosestraße 1. Schluss ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag habt Ihr die Chance, zwischen Kostümen zu stöbern. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Originale Job- und Bildungsmesse Leipzig

Wer das Wochenende womöglich dafür nutzen möchte, sich beruflich neu- oder umzuorientieren, sollte der 28. Jobmesse einen Besuch abstatten. Egal, ob Ausbildung, duales Studium, Quereinstieg oder Dein nächster Job: Hier findest Du direkte Ansprechpartner und bekommst wichtige Informationen aus erster Hand. Das Ganze startet zwar bereits am Freitag, Ihr habt jedoch auch am Samstag noch mal die Chance, mit mehr als 180 Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen in Kontakt zu kommen. Los geht's am Samstag um 10 Uhr im Congress Center. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Vorab-Registrierung wird jedoch empfohlen, um Wartezeiten am Einlass zu verkürzen. Weitere Informationen findet Ihr auf der Seite der Veranstalter.

Die Job- und Bildungsmesse findet im Congress Center der Leipziger Messe statt. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Für Kinder und Familien

Klein und Groß können sich sowohl Samstag als auch Sonntag vom magischen Tropenleuchten im Leipziger Zoo verzaubern lassen. Jeweils von 17 bis 22 Uhr habt Ihr dabei die Möglichkeit, in eine Welt aus faszinierenden Farben einzutauchen. Im Puppentheater Sterntaler gibt es am Wochenende zwei Aufführungen vom "Froschkönig". Die Marionetten spielen dabei vor märchenhaften Kulissen und Ihr könnt der Spur der beiden Helden gemeinsam folgen. Spielzeiten und Karten gibt es auf der Seite des Puppentheaters. Auch für Teenager gibt es am Wochenende einen Grund zum Feiern: Auf dem "Teenie Dance" im "Theater der Jungen Welt" darf auch unter 18 Jahren getanzt werden. Prickelnd-alkoholfrei, respektvoll und unvergesslich! Die Party startet um 18.30 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro an der Abendkasse.

Das beleuchtete Gondwanaland ist nur eines der Highlights. (Archivfoto) © Silvio Bürger

Partys und der vielleicht letzte Glühwein der Saison

Heiße Moves und treibende Beats erwarten Euch bei der Eisdisco im "Amona Icedome". (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa