Stöbern, Eislaufen und Tanzen: Das erwartet Euch am Wochenende in Leipzig
Leipzig - Auch wenn das Wochenende eisige Temperaturen nach Leipzig bringt, habt Ihr trotzdem die Möglichkeit, einiges zu entdecken. Die TAG24-Tipps zeigen, was man alles in der Messestadt erleben kann.
Fundusverkauf - Einzigartige Kostüme, Vintage-Mode und Accessoires
Das Schauspiel Leipzig öffnet seinen Fundus und Karneval steht vor der Tür!
Ihr habt also die Chance, außergewöhnliche Kostüme und ausgewählte Secondhand-Kleidung aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren zu erwerben.
Los geht's am Samstag um 11 Uhr im Schauspiel Leipzig im Garderobenfoyer in der Bosestraße 1. Schluss ist um 16 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Originale Job- und Bildungsmesse Leipzig
Wer das Wochenende womöglich dafür nutzen möchte, sich beruflich neu- oder umzuorientieren, sollte der 28. Jobmesse einen Besuch abstatten.
Egal, ob Ausbildung, duales Studium, Quereinstieg oder Dein nächster Job: Hier findest Du direkte Ansprechpartner und bekommst wichtige Informationen aus erster Hand.
Das Ganze startet zwar bereits am Freitag, Ihr habt jedoch auch am Samstag noch mal die Chance, mit mehr als 180 Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen in Kontakt zu kommen.
Los geht's am Samstag um 10 Uhr im Congress Center. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Vorab-Registrierung wird jedoch empfohlen, um Wartezeiten am Einlass zu verkürzen.
Weitere Informationen findet Ihr auf der Seite der Veranstalter.
Für Kinder und Familien
Klein und Groß können sich sowohl Samstag als auch Sonntag vom magischen Tropenleuchten im Leipziger Zoo verzaubern lassen. Jeweils von 17 bis 22 Uhr habt Ihr dabei die Möglichkeit, in eine Welt aus faszinierenden Farben einzutauchen.
Im Puppentheater Sterntaler gibt es am Wochenende zwei Aufführungen vom "Froschkönig". Die Marionetten spielen dabei vor märchenhaften Kulissen und Ihr könnt der Spur der beiden Helden gemeinsam folgen. Spielzeiten und Karten gibt es auf der Seite des Puppentheaters.
Auch für Teenager gibt es am Wochenende einen Grund zum Feiern: Auf dem "Teenie Dance" im "Theater der Jungen Welt" darf auch unter 18 Jahren getanzt werden. Prickelnd-alkoholfrei, respektvoll und unvergesslich! Die Party startet um 18.30 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro an der Abendkasse.
Partys und der vielleicht letzte Glühwein der Saison
David-Bowie-Fans sollten die Tribute-Party zum zehnten Todestag der britischen Rocklegende am Samstag im Naumanns nicht verpassen! Die Tore öffnen sich um 20.30 Uhr, Tickets gibts an der Abendkasse.
Liebhaber elektronischer Musik sollten sich dagegen am Samstag ab 15 Uhr im Herr Kauzig einfinden: Zum Closing des Wintermarkts erwarten Euch hier neben treibenden Beats und freiem Himmel auch der vielleicht letzte Glühwein der Saison! Tickets für den Winter-Rave gibt es auf der Seite vom Herr Kauzig.
Gute Laune und heiße Moves erwarten Euch auch in der Eisdisco im "Anona Icedome". Schlittschuhe könnt Ihr vor Ort für 5 Euro leihen. Start ist um 20.30 Uhr, gespielt werden die besten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern! Tickets gibt es online auf der Icedome-Seite und an der Abendkasse für 12 Euro.
TAG24 wünscht Euch ein tolles Wochenende!
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Sebastian Willnow/dpa/Silvio Bürger