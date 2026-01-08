Magie im Dunkeln: Zoo Leipzig wird zur leuchtenden Erlebniswelt

Leipzig - In den vergangenen Tagen liefen die Generalproben im Zoo Leipzig auf Hochtouren. Projektoren wurden eingestellt, Lichter installiert und Bühnen aufgebaut. Am Donnerstag ist es nun endlich so weit und das Tropenleuchten verzaubert wieder ganze Familien. Darauf könnt Ihr Euch freuen.

Das beleuchtete Gondwanaland ist nur eines der Highlights. © Silvio Bürger

Schon auf dem Weg ins Gondwanaland fühlt man sich, als würde man in eine magische Welt eintauchen. Alles funkelt und leuchtet, in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu bestaunen.

Weil es bereits in den letzten Jahren so gut angekommen ist, setzt der Zoo auch dieses Mal wieder auf Live-Acts, die Euch durch den Abend begleiten und passend zum Thema mit Lichtstäben, -Kugeln und jeder Menge anderer Utensilien eine Show vorführen.

"Das hat mir gut gefallen", freut sich Zoodirektor Prof. Dr. Jörg Junhold (61) nach dem Auftritt besonders über zwei Leuchtstäbe, die schnell gedreht das Logo des Leipziger Zoos abbilden.

Während Ihr draußen unter anderem verschiedene interaktive Fotoboxen entdecken und Euch richtig austoben könnt, geht es im Gondwanaland etwas ruhiger vonstatten.

Die Tiere haben sich bereits zur Nachtruhe gebettet, trotzdem empfiehlt es sich, die Augen offenzuhalten. Denn nicht nur Vögel und Flughunde dürfen sich in den Tropenwelten frei bewegen.

"Letztes Jahr ist jedes Mal, wenn ich hier Veranstaltungsleitung hatte, ein Faultier an der Decke rumgekrabbelt", erzählt Dirk Eisold.