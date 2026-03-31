Straße nach Rohrbruch im Leipziger Westen beschädigt: Weitere Sperrungen notwendig

Leipzig - Am frühen Montagmorgen musste die Erich-Zeigner-Allee in Leipzig-Plagwitz gesperrt werden , nachdem ein Wasserrohr gebrochen war. Die Straße wurde in Höhe Nonnenstraße überspült und mit Schlamm bedeckt.

Die Erich-Zeigner-Allee wird in Höhe Nonnenstraße noch mehr als zwei Wochen gesperrt bleiben. © Christian Grube

Das Rohr sei mittlerweile zwar wieder repariert und es gäbe an dieser Stelle keine Schäden mehr, bestätigte Katja Gläß, Pressesprecherin der Leipziger Wasserwerke.

Die Straße wurde durch die Arbeiten aber deutlich in Mitleidenschaft gezogen und müsse nun wieder repariert werden.

Der Asphalt wurde für die Bauarbeiten geöffnet. Der Rohrbruch sorgte dafür, dass untere Schichten herausgespült wurden. Das muss jetzt wieder instand gesetzt werden.

"Die Straße bleibt in dem Bereich daher voraussichtlich bis 17. April gesperrt", teilte die Sprecherin mit.

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