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Straße nach Rohrbruch im Leipziger Westen beschädigt: Weitere Sperrungen notwendig

Nach dem Wasserrohrbruch in der Erich-Zeigner-Allee in Leipzig-Plagwitz muss die Straße länger gesperrt werden. Sie wurde stark beschädigt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am frühen Montagmorgen musste die Erich-Zeigner-Allee in Leipzig-Plagwitz gesperrt werden, nachdem ein Wasserrohr gebrochen war. Die Straße wurde in Höhe Nonnenstraße überspült und mit Schlamm bedeckt.

Die Erich-Zeigner-Allee wird in Höhe Nonnenstraße noch mehr als zwei Wochen gesperrt bleiben.
Die Erich-Zeigner-Allee wird in Höhe Nonnenstraße noch mehr als zwei Wochen gesperrt bleiben.  © Christian Grube

Das Rohr sei mittlerweile zwar wieder repariert und es gäbe an dieser Stelle keine Schäden mehr, bestätigte Katja Gläß, Pressesprecherin der Leipziger Wasserwerke.

Die Straße wurde durch die Arbeiten aber deutlich in Mitleidenschaft gezogen und müsse nun wieder repariert werden.

Der Asphalt wurde für die Bauarbeiten geöffnet. Der Rohrbruch sorgte dafür, dass untere Schichten herausgespült wurden. Das muss jetzt wieder instand gesetzt werden.

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"Die Straße bleibt in dem Bereich daher voraussichtlich bis 17. April gesperrt", teilte die Sprecherin mit.

Eine Umleitung erfolge lokal.

Um das kaputte Rohr zu reparieren, wurde der Asphalt aufgeschnitten. Das muss jetzt wieder behoben werden.
Um das kaputte Rohr zu reparieren, wurde der Asphalt aufgeschnitten. Das muss jetzt wieder behoben werden.  © Christian Grube
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Neben der Erde, die herausgeholt wurde, als das Loch in den Asphalt geschnitten wurde, wurde durch den Rohrbruch noch eine Menge Schlamm auf die Straße und den Gehweg gespült.
Neben der Erde, die herausgeholt wurde, als das Loch in den Asphalt geschnitten wurde, wurde durch den Rohrbruch noch eine Menge Schlamm auf die Straße und den Gehweg gespült.  © Christian Grube

Bereits am Montag wurde die Straße während der Reparaturen gesperrt. Eine Ursache für den Rohrbruch kann auch einen Tag danach nicht genau benannt werden. "In der Regel ist es meist eine Kombination aus Verkehr, Witterung und Alter der Leitung", sagte Katja Gläß.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube

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