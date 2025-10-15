Straßenüberwachung mit KI: So erfassen Sensoren in Zukunft Autos

Leipzig - Mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) will ein Leipziger Forscherteam Kommunen die Zustandsüberwachung ihres Straßennetzes ermöglichen. Geotechniker und Elektroingenieure der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) haben dafür ein intelligentes Messsystem entwickelt.

Die Teststrecke wurde auf einer vielbefahrenen Straße im ehemaligen Bergbaugebiet bei Leipzig errichtet. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Dabei erfassen in der Straße verbaute Sensoren in Echtzeit Belastungen, Risse und Materialbeanspruchungen.

Ziel ist es, den optimalen Zeitpunkt für eine Sanierung frühzeitig zu erkennen. Kommunen können dann ihre Straßen gezielt erneuern und deren Lebensdauer deutlich verlängern.

Auf einer ersten Teststrecke zwischen Rötha und Böhlen südlich von Leipzig kommt das System erstmals auf einer öffentlichen Straße zum Einsatz. Zuvor hat das System Tests unter Laborbedingungen und auf einem Betriebsgelände bestanden.

2023 begannen die Forscher im Rahmen des Projekts "RoadIT 1.0" die Entwicklung des Messsystems.

"Die Sensoren liefern uns Daten über die Anzahl und das Gewicht der Fahrzeuge, die über eine Straße fahren. Daraus leitet die KI die tatsächliche Verkehrsbelastung ab", erläutert Ralf Thiele, Geotechniker und Leiter des Forschungsprojekts.

Diese steige seit Jahren kontinuierlich und nehme ein Maß an, für das die meisten Straßen ursprünglich nicht konzipiert worden seien.