"Ausgerechnet im Jubiläums-Jahr": Joachim Llambi sagt Event in Leipzig kurzfristig ab - schon wieder

Leipzig - In Leipzig messen sich am Samstag die besten Tanzpaare der Welt bei der Tanzmeisterschaft. Seit 2010 wird die Veranstaltung von " Let's Dance " -Juror Joachim Llambi (61) moderiert. Jetzt hat er kurzfristig abgesagt.

Llambi hat bereits im Juni kurzfristig eine Veranstaltung in Leipzig abgesagt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

"Ausgerechnet im Jubiläums-Jahr ist Joachim nicht dabei", bedauerte Oliver Thalheim, Organisator der Tanz-WM am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.

Am Samstag sollen bereits zum 15. Mal die weltbesten Tanzpaare auf dem Parkett in Leipzig gegeneinander antreten. Sie kämpfen um die Weltmeisterschaft der PD Latein, der höchste Titel im Tanzsport.

Für diesen besonderen Abend hätte man sich wieder Joachim Llambi als Moderator gewünscht. "Am WM Abend ist er nun kurzfristig für RTL im Einsatz", fuhr Thalheim fort.

Thalheim und Llambi moderieren die Veranstaltung seit 2014 gemeinsam. Für Llambi springt spontan eine andere "Let's Dance"-Tänzerin und DSDS-Jurorin ein. Oana Nechiti (37) übernimmt die Co-Moderation.