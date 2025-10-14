"Ausgerechnet im Jubiläums-Jahr": Joachim Llambi sagt Event in Leipzig kurzfristig ab - schon wieder
Leipzig - In Leipzig messen sich am Samstag die besten Tanzpaare der Welt bei der Tanzmeisterschaft. Seit 2010 wird die Veranstaltung von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) moderiert. Jetzt hat er kurzfristig abgesagt.
"Ausgerechnet im Jubiläums-Jahr ist Joachim nicht dabei", bedauerte Oliver Thalheim, Organisator der Tanz-WM am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.
Am Samstag sollen bereits zum 15. Mal die weltbesten Tanzpaare auf dem Parkett in Leipzig gegeneinander antreten. Sie kämpfen um die Weltmeisterschaft der PD Latein, der höchste Titel im Tanzsport.
Für diesen besonderen Abend hätte man sich wieder Joachim Llambi als Moderator gewünscht. "Am WM Abend ist er nun kurzfristig für RTL im Einsatz", fuhr Thalheim fort.
Thalheim und Llambi moderieren die Veranstaltung seit 2014 gemeinsam. Für Llambi springt spontan eine andere "Let's Dance"-Tänzerin und DSDS-Jurorin ein. Oana Nechiti (37) übernimmt die Co-Moderation.
Llambi hatte im Juni eine Stunde vor Festivalbeginn abgesagt
Die 37-Jährige bringt ihren Ehemann Erich Klann (38) mit, der einst mit Victoria Swarovski (32) Let's Dance gewonnen hatte. Es wird sein erster Besuch in Leipzig.
Auffällig ist, dass Llambi nicht zum ersten Mal kurzfristig eine Tanzveranstaltung in der Messestadt sausen lässt.
Im Juni sagte er eine Stunde vor Festivalbeginn seinen Workshop und seine Moderation beim Leipzig Dance Festival 2025 ab. Oliver Thalheim organisierte auch dieses Event zusammen mit Tina Spiesbach.
Llambi lässt sich am Samstag auf jeden Fall eine Show der Extra-Klasse entgehen. Für das Halbfinale und die Finalrunden in der Leipziger Messe sind alle Karten schon länger ausverkauft. Bei den Vorrunden, die ab 12.30 Uhr beginnen, gibt es noch einige Tickets im Online-Shop.
Wer nicht dabei sein kann: Die Veranstaltung läuft am Samstag ab 19 Uhr auch auf mdr.de.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa