In den nächsten Jahren könnte sich alles ändern: Leipziger Viertel soll für Zukunft umgebaut werden

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Leipziger Stadtteil Südvorstadt soll sich stark verändern und dabei zu einem Pilotquartier für die Wärmewende werden. Das erfordert einen hohen Aufwand von organisatorischer Seite und wird auch für Anwohner zur Probe werden.

Die Südvorstadt erfüllt alle Bedingungen, um zum Pilotquatier zu werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa In der Stadt Leipzig muss sich einiges ändern, um die Klimaziele zu erreichen. Die Stadtspitze rund um Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) möchte diese Veränderungen in der Südvorstadt beginnen und das Viertel als Pilotprojekt nutzen. Im Fokus dieses Projektes steht in erster Linie der Fernwärmeausbau. "Die Wärmewende und der gleichzeitige Umbau zur wassersensiblen Stadt sind für alle Beteiligten ein nötiger Kraftakt und eine Mammutaufgabe", kündigte Karsten Rogall, Sprecher der Geschäftsführung Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, an. Leipzig Lokal Industrie-Standort Leuna unter Druck: "Es macht Angst, dass das gute Leben endet" "Genehmigungsbehörden, Planer, Umsetzer und vor allem die Anwohner werden dabei stark gefordert", so Rogall.

Die Mobilität im Viertel soll neu geordnet werden

Die Wärmewende bedeutet für die Anwohner auch viele Baustellen, um das Fernwärmenetz auszubauen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Gleichzeitig möchte man das Viertel attraktiver und sicherer machen und es in verschiedenen Aspekten für die Zukunft rüsten. "Wir werden sehr viel bauen müssen in den nächsten Jahrzehnten, aber wir haben die einmalige Gelegenheit, diese Anstrengung zu verbinden mit einem Stadtumbau, der den Menschen und dem Klima nützt", so Oberbürgermeister Jung. Einerseits soll das Viertel besser gegen Sommerhitze gewappnet sein und Regenwasser nachhaltiger nutzen, zum Beispiel durch mehr Straßengrün, blau- grüne Elemente wie Baumrigolen und Versicherungssysteme, teilte die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Außerdem soll ein großer Fokus auf die neue Organisation der Mobilität gelegt werden. Lade- und Lieferzonen sollen das Gewerbe entlasten, Kreuzungen barrierefrei werden, die Kochstraße soll zur Fahrradstraße werden und der Durchgangs- und Schleichverkehr minimiert werden. Leipzig Lokal Was ist denn da los? Stadt führt Umfrage zu Geister-Toilette durch Bereits sanierte Straßen sind davon ausgenommen. Um das Vorhaben schnell umzusetzen, soll eine neue Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH von Stadt und Leipziger Gruppe gegründet werden, um Kosten zu reduzieren und Belastungen für Bewohner zu senken.

Die Arbeiten werden sich vor allem auf den westlichen Teil der Südvorstadt konzentrieren. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Ratsversammlung muss noch entscheiden