Surrealismus trifft auf Realismus: Die Galerie W182 präsentiert Michael Kunert

Michael Kunert (l.) präsentiert seit Donnerstag seine Werke in der Galerie W182. Kunstbuchautor Michael Hametner (r.) startete den Abend mit einleitenden Worten über den Künstler. © Emily Mittmann

Schillernde Farben, zahlreiche Besucher und lebhafte Musik: So startete die Ausstellung des Leipziger Malers Michael Kunert am vergangenen Donnerstag in der Galerie W182.

Dabei sorgten nicht zuletzt Kunerts Bilder für eine Atmosphäre, die die kleine Galerie mit einem urbanen Nachtclub vergleichbar machte.

"Wenn man diesen Raum betritt, dann ist eine Energie auf den Bildern und an der Wand", staunte auch Kunstbuchautor Michael Hametner, der die Vernissage mit einleitenden Worten über den Künstler und sein Werk startete.

Im Anschluss daran sorgte das Duo "String and Harp" für musikalische Unterhaltung.