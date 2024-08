"So authentisch wie ein Liebesbrief": Freilichtmaler begeistert in Leipzig

Leipzig - Am Donnerstagabend feierte die Galerie W182 die Eröffnung der Ausstellung von Walek Neumann (84).

Vor 17 Jahren legte Walek Neumann den Pinsel nieder. Mit seiner Ausstellung in der Galerie W182 blickt er auf mehr als 45 Jahre in der Natur zurück. © Emily Mittmann

17 Jahre ist es her, dass Walek Neumann den Pinsel niederlegte. Fast zwei Jahrzehnte später präsentiert die Galerie auf der Wurzener Straße eine Auswahl seiner Ölgemälde und Aquarelle.

"Diese Aquarelle hier sind in Leipzig noch nicht ausgestellt. Das ist eine Erstaufführung", freute sich der Künstler.

Ziel seiner Arbeit sei es, etwas Authentisches und Unverwechselbares zu schaffen. "Sie sind so authentisch wie ein Tagebuch oder Liebesbrief. Das muss sitzen. Da darf man nicht lügen. Da muss man die Wahrheit sagen, offen werden. Mehr habe ich nicht mitzuteilen als etwas von mir und der Natur", erklärte er.

Seine bevorzugten Motive zeigen Feuchtgebiete, Flusslandschaften, Uferzonen und Teiche kurz vor Sonnenuntergang aus den Regionen, in denen er lebte. Das sei 25 Jahre lang in Halle (Saale), knapp 18 Jahre im Allgäu und schließlich auch in Leipzig gewesen.

Mit einer Serie in Böhm verabschiedete er sich 2007 sowohl von seiner Heimat als auch von seinem jahrzehntelangen Leben als Maler.

"Ich wusste es in mir genau, dass ich jetzt aufhöre, aber ich könnte es schlecht beschreiben", erinnerte sich Neumann. "Es ist mir einfach abhandengekommen."