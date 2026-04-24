Ticket-Automat in Leipzig gesprengt: Haltestelle stundenlang dicht

Leipzig - Nachdem es erst am vergangenen Freitag zu einem Vorfall gekommen war , wurde am frühen Freitagmorgen erneut ein Ticketautomat in Leipzig gesprengt.

Bahn-Mitarbeiter verschafften sich im Anschluss einen Überblick über den Schaden. © Christian Grube

Diesmal hatten es die Täter auf den Automaten an der Haltestelle Bahnhof Messe abgesehen, erklärte der Polizeisprecher Moritz Peters.

Gegen 4.45 Uhr wurde eine unbekannte Substanz in den Automaten der Deutschen Bahn eingeführt, die sich im Anschluss entzündete.

Bilder zeigen den erheblichen Schaden. Ersten Schätzungen zufolge soll sich dieser auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

"Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und ein Entschärfer der Bundespolizei", so Peters.

Die S 16 fuhr die S-Bahnhof-Haltestelle Messe für mehrere Stunden nicht an, um die Spurensicherung nicht zu stören.