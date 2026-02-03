Tram an Leipziger Hauptbahnhof entgleist: Linien werden umgeleitet

Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn entgleist, weshalb es bis voraussichtlich 11 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im Tram-Verkehr kommt.

Die Tram war Dienstagmorgen an dem Leipziger Hauptbahnhof entgleist. © Christian Grube

Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr wurden gerade erst beendet, doch die Einschränkung bleiben zumindest im Straßenbahnverkehr der Messestadt bestehen.

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auf ihrer Internetseite bestätigen, kam es auf dem Steig B am frühen Morgen zu einer Entgleisung.

Gegen 7.40 Uhr wurde der Unfall der Polizei gemeldet, Verletzte gäbe es ersten Informationen zufolge keine, erklärte Sprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24.

Die Entgleisung hat erhebliche Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien zur Folge.

So führen Trams der Linien 10, 11 und 16 zwischen W.-Liebknecht-Platz und Härtelstraße / Münzgasse mit Umleitung über die Thomaskirche und die Westseite des Hauptbahnhofs.

Die 14 wird zwischen Marschnerstraße und W.-Liebknecht-Platz über die Gottschedstraße und den Goerdelerring geleitet und Linien 1 und 3 fahren über Steig D.

Auch Busse der Linien 72, 73 und 89 waren zeitweise von den Einschränkungen betroffen.