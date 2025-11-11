Umbau gestartet: Dieser zentrale Platz in Leipzig wird bald ganz anders aussehen

Leipzig - Der Wilhelm-Leuschner-Platz in der Innenstadt unweit des neuen Rathauses soll sich in den kommenden Jahren stark verändern. Einige Bauarbeiten, wie der Umbau des ehemaligen Bowling-Treffs zum neuen Naturkundemuseum oder der Bau des Global Hubs, laufen schon. In dieser Woche kommt etwas Neues dazu.

Die Stadt möchte die brachliegende Fläche besser nutzen und unter anderem eine Markthalle erbauen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Stadt kündigte am Dienstag an, dass ein neues, grünes Areal entstehen soll, in dem Tiere Platz haben und darauf ausweichen können.

Nordwestlich des City-Tunnel-Aufgangs liegen einige Flächen brach. Eine lokale Gartenbaufirma aus Naunhof pflanzt dort nun Gehölze, die an das Stadtklima angepasst sind.

Das neue Grün soll dicht und mehrschichtig sein. In der vergangenen Woche wurde Erde aufgeschüttet und Natursteine platziert. In dieser Woche kommen heimische Pflanzen, wie Wildapfel, schwarzer Holunder und Berberitze dazu.

Die neue Grünfläche soll vor allem auch ein Ausgleich sein, weil für den Neubau des Global Hubs und der Sanierung des Naturkundemuseums zahlreiche Pflanzen gerodet wurden und der Platz vorerst noch grauer wurde.