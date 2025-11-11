Neues Stadtlogo: Aus diesem absurden Grund wurde eine Leipziger Firma abgelehnt

Leipzig - Das neue Online-Stadtlogo wird auch einige Tage nach der offiziellen Einführung noch stark diskutiert. Vor allem der Preis für die neue Corporate Identity ist für viele Stadtbewohner nicht nachvollziehbar. Benedict Rehbein (44), Geschäftsführer und Gründer der Leipziger Marketing- und Werbeagentur "PIO", kritisiert eher, dass eine Berliner Firma den Auftritt gestaltete.

Benedict Rehbein leitet eine Agentur mit 60 Mitarbeitenden in der Leipziger Innenstadt. © privat

"Das ist wirklich sehr bedauerlich und hat uns auch wirklich beschäftigt. Es ist ja eine Frage der Ehre, sich mit der Identität der eigenen Stadt und dem Auftreten beschäftigen zu dürfen", erklärte Rehbein auf TAG24-Anfrage.

Mehrere Leipziger Agenturen hatten sich auf das Angebot aus April 2024 beworben - auch "PIO" hat es probiert. Die Bewerbung wurde abgelehnt.

"Wir haben gemeinsam mit Deutschlands größter unabhängiger 360 Grad Designagentur & Markenberatung, MUTABOR aus Hamburg, angeboten", erklärte der Geschäftsführer und verwies auf die gebündelte Kompetenz beider Unternehmen.

Voraussetzung für die Bewerbung waren Nachweise von vorherigen Aufträgen. Insgesamt sechs Stück sollten es sein. Kein Problem für "PIO", die bereits vorher Corporate Designs überarbeitet haben, zum Beispiel für das Energieunternehmen "VNG AG".

"Abgelehnt wurden wir, weil unsere eingereichten Referenzen für die Stadt Leipzig nicht klar in 'Website Referenz' und 'Corporate Design Referenz' unterteilt waren. Damit wurden wir mit null Punkten bewertet und ausgeschlossen." Rehbein ärgert sich, dass es nicht an der eigentlichen Leistung, sondern der Form scheiterte.