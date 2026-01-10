Beliebte Leipziger Pizzeria schließt für großen Umbau: Aber klappt der auch in wenigen Wochen?
Leipzig - Seit sechs Jahren schon versorgt "60 Seconds to Napoli" Leipzig mit leckeren Pizzen frisch aus dem Ofen. Nun beschlossen die Betreiber jedoch zu schließen, zumindest vorübergehend. In nur drei Wochen soll der Laden komplett neu gestaltet werden. Klappt alles bis zur geplanten Neueröffnung?
Diese soll bereits am 24. Januar erfolgen. Bis dahin soll offenbar so ziemlich alles im "60 Seconds" erneuert werden: Wie Videos zeigen, die die Restaurant-Kette auf Instagram teilte, wurden bereits Wände, Decke und Boden rausgerissen. Die Bar soll einen neuen Platz bekommen und auch neue Pizzaöfen sind geplant.
In mehreren Folgen will das Unternehmen den Bauprozess mit ihren über 350.000 Followern teilen.
Das Vorhaben ist dabei durchaus ambitioniert! "Wir machen den Laden komplett neu! Und mein Chef hatte die glorreiche Idee, das Ganze nicht in drei Monaten, sondern in drei Wochen umzusetzen", erklärt eine Mitarbeiterin. "Der Laden wird nicht mehr annähernd so aussehen wie vorher."
Das Restaurant an der Gottschedstraße soll inzwischen komplett leer geräumt sein. In den kommenden Folgen geht es dann voraussichtlich um die Neugestaltung.
So kam "60 Seconds to Napoli" zu seinem Namen
"60 Seconds to Napoli" erhielt seinen Namen von dem Vorhaben, Pizza auf neapolitanische Art zuzubereiten. Die Pizza wird dazu in einem extrem heißen Ofen bei Temperaturen zwischen 450 und 550 Grad nur 60 bis 90 Sekunden lang gebacken. Das Resultat ist ein dicker, luftiger und leicht verkohlter Rand sowie ein dünner Boden, der zur Mitte hin feuchter wird.
Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf hochwertige Zutaten. Diese würden wöchentlich aus Neapel sowie der Region Kampanien importiert. Der Pizzateig werde nach 72 Stunden Ruhezeit bei 485 Grad für nur 60 Sekunden gebacken, daher der Name.
In Deutschland ist "60 Seconds" inzwischen an 26 Standorten vertreten, darunter Berlin, Dresden, Köln, Hamburg und München. Frankfurt, Freiburg, Hannover und Heilbronn sollen bald folgen.
Titelfoto: Montage: Nico Zeißler + Screenshot/instagram.com/60secondstonapoli