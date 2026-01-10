Beliebte Leipziger Pizzeria schließt für großen Umbau: Aber klappt der auch in wenigen Wochen?

Leipzig - Seit sechs Jahren schon versorgt "60 Seconds to Napoli" Leipzig mit leckeren Pizzen frisch aus dem Ofen. Nun beschlossen die Betreiber jedoch zu schließen, zumindest vorübergehend. In nur drei Wochen soll der Laden komplett neu gestaltet werden. Klappt alles bis zur geplanten Neueröffnung?

Wegen großer Umgestaltung hat "60 Seconds to Napoli" in der Gottschedstraße vorerst geschlossen. Auf Instagram nimmt das Pizza-Franchise seine Fans mit während des Umbaus. © Montage: Nico Zeißler + Screenshots/instagram.com/60secondstonapoli

Diese soll bereits am 24. Januar erfolgen. Bis dahin soll offenbar so ziemlich alles im "60 Seconds" erneuert werden: Wie Videos zeigen, die die Restaurant-Kette auf Instagram teilte, wurden bereits Wände, Decke und Boden rausgerissen. Die Bar soll einen neuen Platz bekommen und auch neue Pizzaöfen sind geplant.

In mehreren Folgen will das Unternehmen den Bauprozess mit ihren über 350.000 Followern teilen.

Das Vorhaben ist dabei durchaus ambitioniert! "Wir machen den Laden komplett neu! Und mein Chef hatte die glorreiche Idee, das Ganze nicht in drei Monaten, sondern in drei Wochen umzusetzen", erklärt eine Mitarbeiterin. "Der Laden wird nicht mehr annähernd so aussehen wie vorher."

Das Restaurant an der Gottschedstraße soll inzwischen komplett leer geräumt sein. In den kommenden Folgen geht es dann voraussichtlich um die Neugestaltung.