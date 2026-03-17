Ministerin fordert Realisierung von Millionen-Projekt: "Dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden"

Leipzig - Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU) fordert den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) auf, den lange geplanten Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in Leipzig zu realisieren. Der Anbau sei notwendig, um das kulturelle Erbe Deutschlands auch künftig verlässlich zu sichern, so die Politikerin.

Barbara Klepsch (60, CDU) spricht sich ganz klar für den geplanten Bau der DNB aus. © Eric Münch

Klepsch betonte die Bedeutung der Nationalbibliothek für die Kulturlandschaft. "Die Digitalisierung und das gedruckte Buch dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden – wir brauchen beides", erklärte sie.

Auch der Vorsitzende des Bibliotheksverbands Sachsen, Lars Rohwer (54, CDU), tritt für den Anbau der Nationalbibliothek ein. Er verweist darauf, dass zu dem Projekt auch ein integrierter Datenspeicher gehöre.

Somit sei der Erweiterungsbau eine zukunftsweisende Investition in den Gründungsstandort der Nationalbibliothek.

Die Bibliothek hatte in der vorigen Woche überraschend mitgeteilt, dass Weimer sich gegen den Erweiterungsbau entschieden habe. Dieser sollte langfristig Platz schaffen, um Bücher und andere Medien sammeln und aufbewahren zu können.

Die Magazinkapazitäten in Leipzig seien nahezu erschöpft. Es seien bereits rund sieben Millionen Euro in die Planung geflossen.