Verfassungswidrige Parolen und Körperverletzung: Bar-Gast endet hinter Gittern

Leipzig - Im Leipziger Westen sorgte ein 34-Jähriger in der Nacht auf Samstag für Aufsehen, nachdem er in einer Bar mehrere Personen beleidigt und angegriffen hatte.

Der 34-Jährige griff nicht nur die Gäste der Bar, sondern auch die Polizisten an. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Kurz vor 4 Uhr am Samstagmorgen hatte der Mann die Bar in der Endersstraße betreten. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, soll er zunächst verfassungsfeindliche Parolen gerufen und anschließend vier Personen angegriffen haben. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung wurden mehrere Gegenstände der Bar, darunter Stühle und Krüge, in Mitleidenschaft gezogen.

Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Südwest eintrafen, wurden auch sie von dem 34-Jährigen beleidigt, bedroht und schließlich angegriffen, sodass sie dem Mann Handschellen anlegen mussten.

"Da sich der Tatverdächtige nicht beruhigen konnte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht", schilderte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Auch wenn die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich gewesen sei, gehe man davon aus, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand. "Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine", so Lübcke.