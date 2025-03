Verwirrung in Leipzig: Was steht denn da auf den Haltestellen-Schildern?

Leipzig - Von Stötteritz über die Innenstadt bis nach Lindenau und natürlich auch in Leutzsch: Zahlreiche Leipziger Haltestellen-Schilder wurden mit Stickern verziert.

Leutzsch machten die unbekannten Sticker-Kleber zum "Königreich der Lügen". © privat

Es mag zunächst nicht auffallen, doch schaut man etwas genauer hin, merkt man: Da stimmt etwas nicht.

Zahlreiche Haltestellen-Schilder an Leipziger S-Bahnhöfen werden derzeit von interessanten Fußnoten ergänzt.

Sie alle beziehen sich mal etwas mehr, mal weniger auf den 1. FC Lok Leipzig und stehen vermutlich im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Stadtderby im Sachsenpokal-Viertelfinale, bei dem die Probstheidaer am kommenden Sonntag auf die BSG Chemie Leipzig treffen.

So heißt es etwa am Bayerischen Bahnhof: "Arbeiter, Assis und 'nen paar Akademiker - alle auf zur Loksche!" oder am Markt: "Lok ist die Stadt!"