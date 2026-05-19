Vodafone-Störung in Leipzig: Rund 11.000 Haushalte betroffen

Leipzig - Von einer Vodafone-Störung in Leipzig sind tausende Haushalte betroffen. Seit Dienstagmittag kommt es zu Problemen. Beeinträchtigt sind Kabel-Fernsehen, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie.

Gegen 13 Uhr trudelten zahlreiche Störungsmeldungen von Vodafone-Usern ein. (Symbolbild) © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Screenshot Alle Störungen

Wie Vodafone auf Anfrage von TAG24 mitteilt, sind knapp 11.000 Kunden im Leipziger Norden betroffen.

Wegen eines unterirdischen Kabelschadens im Bereich des Stadtteils Gohlis müsse ein "defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden", heißt es im Statement des Unternehmens.

Für das Reparaturkonzept müssten Sicherheitsvorkehrungen bedacht, die "Verfügbarkeit von Tiefbauexperten und Baumaterialien" berücksichtigt und Genehmigungen eingeholt werden.

Am späten Dienstagabend präzisierte ein Sprecher, dass das Reparaturkonzept nun stehe. Das zerstörte Kabel könne zwar nicht repariert werden. Auf der vorhandenen Trasse müsse somit neue Glasfaser verlegt werden. Deshalb werde allerdings noch in der Nacht mit den Arbeiten begonnen. Vodafone hielt es am Dienstagabend sogar für möglich, dass die Störung schon am Mittwochmorgen behoben sein könne.