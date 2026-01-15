Vom Schandfleck zum Hingucker: So laufen die Bauarbeiten im alten Leipziger DDR-Bowlingtreff

Der ehemalige Leipziger Bowlingtreff wird dank neuer Fördermittel zum neuen Naturkundemuseum. TAG24 wirft einen Blick auf die aktuelle Baustelle.

Von Tamina Porada

Leipzig - Seit gut anderthalb Jahren wird der ehemalige Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz saniert. Von außen sieht man davon noch wenig. Das Gebäude wurde jahrzehntelang vernachlässigt und verkam. Aber innen tut sich einiges und am Donnerstag wurde ein weiterer wichtiger Schritt erreicht.

Von außen wurde sich seit Jahren nicht um den Bau gekümmert. Im vergangenen Jahr wurden aber die Sträucher und Bäume drumherum entfernt. Sören Trillenberg (48), Staatssekretär des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung, brachte einen Fördermittelbescheid in Höhe von 59,5 Millionen Euro mit nach Leipzig. In Zeiten von knappen Haushaltskassen ist das keine Selbstverständlichkeit und die Pläne wurden von Teilen der Stadt stark kritisiert, aber man glaubt an das, was man in der Messestadt vorhat. Das Leipziger Naturkundemuseum zieht in das Gebäude. Knapp 100 Millionen Euro sind dafür nötig, wovon der Freistaat somit einen großen Anteil übernimmt. Der Fördermittelbescheid war nur eine Ergänzung zum ersten aus dem November 2024. Leipzig Lokal Weniger Geburten, mehr Todesfälle: Das ist die Jahres-Bilanz des Leipziger Standesamtes Seit Baubeginn vor rund anderthalb Jahren wurde das Gebäude vor allem entkernt. In einer Etage befand sich laut dem Museumsdirektor Prof. Dr. Ronny Maik Leder alte Technik, bestehend unter anderem aus Motoren und Klimageräten. Die Geräte aus dem unterirdischen Geschoss zu bekommen, war ein Kraftakt. Einige von ihnen hat das Technikmuseum in Markkleeberg übernommen.

Ein Archivfoto von 2022 (l.) zeigt die Osthalle vor den Bauarbeiten. Heute (r.) wurde der Raum bereits entkernt und Wände entfernt, um bald mit dem nächsten Bauschritt weiterzumachen.

Museumsdach soll schräg aus dem Platz ragen

In der Westhalle finden sich noch einige alte Bowlingbahnen. Sie werden in den nächsten Monaten entfernt. Noch immer sind einige der alten Bowlingbahnen zu sehen. Sie kommen bis zum Sommer weg, dann geht die Sanierung in eine neue Phase. Einige Elemente, wie eine alte Bar, bleiben aber erhalten. Unter anderem soll ein Teil der Decke angehoben werden, sodass sie Richtung Propsteikirche schräg aus dem Wilhelm-Leuschner-Platz herausragt und das Innere des Museums einsehbar ist. Alle vier Etagen werden vollständig genutzt und zukünftig die Dauerausstellung sowie Sonderausstellungen zeigen. Der Fokus liegt auf regionaler Naturgeschichte, Objekten und Exponaten. Der Museumsdirektor versprach aber, dass das nicht bedeutet, das man auf beliebte Objekte wie beispielsweise Saurier verzichten müsse. Leipzig Lokal Schnee ade? Hier geht es in Leipzig wieder aufs Eis Einige Elemente sollen über mehrere Etagen spannen, wie zum Beispiel der "Tour de ter Meer". Geplant ist ein meterhoher Turm, der Tierpräparate von Herman Heinrich ter Meer zeigt, der mehrere Jahre in Leipzig forschte.

V.l.n.r.: Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne), Staatssekretär Sören Trillenberg (48), Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke (47) und Museumsdirektor Prof. Dr. Ronny Maik Leder (48) freuten sich über das Fördergeld.

Geschichte des Gebäudes soll thematisiert werden