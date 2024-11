CDU will offenbar Bau des neuen Leipziger Naturkundemuseums kippen!

Leipzig - Paukenschlag im Leipziger Stadtrat: Nach Jahren der Planung und Vorbereitung will die CDU bei der Ratsversammlung am Donnerstag offenbar den Bau des neuen Naturkundemuseums im ehemaligen Bowlingtreff verhindern.

Zu diesem Zeitpunkt - wohlgemerkt: vor fünf Monaten - war man in Leipzig noch von Kosten von 83,4 Millionen Euro für das Projekt ausgegangen. 2022 waren es noch 52,6 Millionen Euro gewesen , 2023 76,8 Millionen. Schon damals meldete TAG24: Leipzigs Naturkundemuseum wird deutlich teurer!

In einem Bericht der " Leipziger Volkszeitung " begründen die Christdemokraten den Schritt damit, dass das Vorhaben von zu vielen Unwägbarkeiten begleitet würde. Demnach befürchten sie, dass die veranschlagten Kosten für das Projekt in Höhe von knapp 100 Millionen Euro nicht gehalten werden könnten. Darüber hinaus würden sich bereits jetzt Betriebskosten von mehreren Millionen Euro pro Jahr abzeichnen.

Die Christdemokraten befürchten, dass der Bau teurer wird als bisher beanschlagt. Aus dem Stadtrat kommt indes Kritik an der Kehrtwende. © Christian Grube

Die Bedenken der CDU, dass die Kosten noch weiter steigen, scheinen also zumindest auf dem Papier längst nicht unbegründet. Die Christdemokraten sollen nun fordern, das Museum an seinem alten Standort in der Lortzingstraße zu belassen und diesen zu erneuen.

Zwar sollen auch andere Fraktionen Änderungsanträge zum Thema Naturkundemuseum für Donnerstag gestellt haben. Allerdings allesamt im Sinne des ehemaligen Bowlingtreffs als neuem Standort. Der Schritt der CDU überrascht indes.

Die Grünen äußerten gegenüber der LVZ bereits harsche Kritik und sprachen von einer "180-Grad-Wende".