Von Bemme bis Matcha: Bei dieser Leipziger Neueröffnung bekommt Ihr Klassiker neu belegt

In Leipzigs Graphischem Viertel öffnete am heutigen Montag ein neues Café. Ab sofort könnt Ihr am Augustusplatz also leckere Bemmen schlemmen.

Von Emily Mittmann

In Leipzigs Graphischem Viertel öffnete am heutigen Montag ein neues Café. Ab sofort könnt Ihr in der Salomonstraße 8 leckere Bemmen schlemmen. In einem wunderschönen hellen Ambiente lädt die Stullenfabrik ab sofort zum Quatschen und Schlemmen ein. © © Andreas Schmidt Stullen neu gedacht! Mit dem Ziel, das klassische belegte Brot zu revolutionieren, eröffnete am heutigen Montag das Café Stullenfabrik am Augustusplatz. Ob mit Käse und Schinken oder auch so mancher interessanten Kreation: Hier bekommt Ihr unterschiedlichste Belag-Variationen in zwei verschiedenen Größen. Abgesehen davon gibt es aber auch leckere Beilagen und Snacks sowie Kaffeespezialitäten und Matcha. Was die Gerichte der Stullenfabrik besonders macht, sind jedoch vor allem die Zutaten. In Zusammenarbeit mit der Kaffeerösterei "Franz Morish" und der Handwerksbäckerei "Nourish" setzt das Café auf hochwertige Anbieter aus der Region. Die Stullenfabrik öffnet von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr. Zwischen 9 und 11 Uhr wählen die Gäste vom Frühstücksangebot. Mit leckeren Broten aus der Handwerksbäckerei "Nourish" entstehen Kreationen wie das "Full English" mit Spiegelei und Bacon. © © Andreas Schmidt In der Salomonstraße 8 könnt Ihr ab sofort leckere Stullen probieren. © © Andreas Schmidt Zur "Großen Pause" von 11 bis 14 Uhr darf man sich neben den Stullen auch noch auf Panini, Pommes, Salat und ein wechselndes Tagesangebot freuen.

Titelfoto: Stullenfabrik/Andreas Schmidt