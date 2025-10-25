Von Tattoo bis Trödel: Dieses Leipziger Wochenende geht unter die Haut

Welche Events Ihr in Leipzig keinesfalls verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Sei es ein neues Tattoo, das beste Halloween-Kostüm oder auch ein ausgefallenes Flohmarkt-Fundstück: Auch an diesem Wochenende werden in Leipzig wieder alle Wünsche erfüllt. Welche Events Ihr keinesfalls verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Tattoo Flash Day" im Simsala Ost

Wie wäre es denn mit einem spontanen Tattoo zum Wochenendstart? Im Kreativladen "Simsala Ost" ist am Samstag die Leipziger Tätowiererin Marlen zu Gast. Im Gepäck hat sie eine Vielzahl schaurig-schöner Motive, die sie sehr gern an den Mann bringen würde. Von süßen Fledermäusen über gruselige Gespenster bis hin zu schlichten Herzchen ist alles dabei. Die Designs bekommt Ihr sowohl in schwarzer als auch in weißer Farbe (zusätzlich 5 Euro) für einen Sonderpreis ab 40 Euro. Meldet Euch am besten vorab via Instagram bei ihr an.

Im "Simsala Ost" sticht Leipziger Tätowiererin Marlen ihre Motive zum Sonderpreis. (Symbolfoto) © 123RF/mikhailkayl

Blindenfußball-Cup

Ein besonderes sportliches Highlight ist der 12. Sächsische Blindenfußball-Cup in der Sporthalle am Rabet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kämpfen jeweils ab 8.30 Uhr Teams aus ganz Deutschland, wie der amtierende Deutsche Meister Borussia Dortmund oder auch der Hertha BSC, um den Pokal der Stadt Leipzig. Um das Match so fair wie möglich zu gestalten, tragen alle Spieler Augenbinden sowie zusätzliche Pflaster über ihren Augen. Im Stadion wird es zudem eine Audiodeskription und ein Rahmenprogramm zum Thema Inklusion geben. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Auch der amtierende Deutsche Meister Borussia Dortmund wird am Wochenende um den Pokal der Stadt Leipzig kämpfen. © Federico Gambarini/dpa

Nachtflohmarkt in den Pittlerwerken

Wer sich für den Samstagabend einen gemütlichen Herbstausflug wünscht, ist beim Nachtflohmarkt in den Pittlerwerken perfekt aufgehoben. Bei kostenlosem Eintritt könnt Ihr von 18 bis 24 Uhr entspannt über den Markt bummeln. Im Angebot sind einzigartige Stücke, Handgemachtes und jede Menge Vintage-Schätze.

Im gemütlichen Ambiente der Pittlerwerke könnt Ihr am Samstagabend über den Nachtflohmarkt bummeln. © Emily Mittmann

Eisdisco im Anona Icedome

Mehr Action gibt's hingegen im Anona Icedome. Hier werdet Ihr ab 20.30 Uhr zur Eisdisco aufs Glatteis geführt. Bis 0 Uhr tanzt Ihr zu House-Musik und den bekanntesten Disco-Hits. Alle weiteren Infos findet Ihr auf Anona-Icedome.de.

Im Anona Icedome wird am Samstag auf dem Eis gefeiert. © Emily Mittmann

"Halloween-Late-Night-Shopping" im Gisiversum

Halloween steht vor der Tür und Euch fehlt noch das passende Kostüm? Dann ab ins Gisiversum! Am Samstag gibt's ab 17 Uhr 10 Prozent auf alle Halloween-Artikel. Abgesehen davon sorgen kühle Getränke, gruselige Musik und eine Tarotkarten-Station für die passende Halloween-Stimmung. Plus: Wer in einem Kostüm kommt, bekommt ein Getränk aufs Haus.

Im Gisiversum werdet Ihr am Samstag ab 17 Uhr für Halloween eingestimmt. Das passende Kostüm gibt's gleich dazu. © Emily Mittmann

Flohmarkt im Felsenkeller

Ausklingen lassen könnt Ihr das Wochenende ab 12 Uhr auf dem Felsenkeller Flohmarkt. Denn im Gegensatz zu anderen Trödelmärkten müsst Ihr hier nicht in der Kälte stehen. Stattdessen genießt Ihr im kuschelig-warmen Ambiente des Ballsaals Livemusik, leckere Getränke und Streetfood. Von Vintage-Kleidung über Bücher bis Kunst ist selbstverständlich auch hier alles dabei!

Im warmen Ballsaal des Felsenkellers könnt Ihr am Sonntag ab 12 Uhr über den Flohmarkt schlendern. © privat

Leipziger Kleinmesse am Cottaweg

Die Herbstkleinmesse schließt am Sonntag um 20 Uhr. (Symbolfoto) © 123RF/elenanoeva