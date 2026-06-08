Tierschützer machen Angebot an Leipziger Tiger-Queen: "Könnten sofort die acht Tiere aufnehmen"

Dölzig/Leipzig - Seit dem Tiger-Ausbruch und -Angriff in Dölzig steht die "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) weiter in der Kritik. Es wird immer noch ermittelt, wie es dazu kommen konnte und auch der zukünftige Verbleib der acht Großkatzen ist noch unklar . Die Tierschutzorganisation "AAP" bietet ihre Hilfe an.

Die Anlage in Spanien liegt in der Nähe von Alicante und ist 20 Hektar groß. © PR/Animal Advocacy and Protection

"Wir könnten jetzt sofort die acht Tiger bei uns aufnehmen, komplett kostenfrei", sagte Patrick Müller, politischer Referent für Deutschland und Pressesprecher von "AAP" in der MDR-Sendung "Fakt ist!".

"Unser Angebot steht immer noch", erklärte er am Montag auf TAG24-Anfrage.

Die Organisation betreibt aktuell zwei Rettungsstationen für exotische Säugetiere. Eine befindet sich in Almere in den Niederlanden und richtet sich an Primaten und kleine Säugetiere. Die zweite ist in Villena in Spanien und spezialisiert auf Großkatzen. Dorthin würde man auch die Tiger aus Dölzig bringen.

"Die Station in Spanien ist insgesamt 20 Hektar groß, davon sind 6 Hektar bebaut. Ein Gehege ist je nach Tierart zwischen 500 bis 5000 m² groß", sagte Patrick Müller. Die Tiere werden zum Beispiel aus Zirkussen und privater Haltung dort aufgefangen und sollen später an Partnerorganisationen wie ausgezeichnete Zoos oder Sanctuaries weitervermittelt werden.

Zum Konzept gehört, dass die Tiere "möglichst naturgemäß leben können". Sie werden nicht angefasst, der Kontakt mit Menschen minimiert, Tiere wie Primaten werden in Gruppen integriert und Besucherinnen und Besucher sind im normalen Betrieb nicht zugelassen, sondern nur bei gelegentlichen Führungen.