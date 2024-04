Wahnsinns-Preise bei Leipziger Auktion! Hier kostet eine Münze 80.000 Euro

Leipzig - In dieser Woche können im Auktionshaus Heidrun Höhn in Leipzig wieder seltene Münzen ersteigert werden.

Auktionatorin Saskia Höhn im Saal während einer Auktion. © Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn e.K.

Zwischen dem 16. und 20. April veranstaltet das Auktionshaus Höhn eine Doppelauktion mit insgesamt rund 4400 Losen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Sonderauktion rund um das Thema Sächsische Münzen und Medaillen mit mehr als 1000 Stücken sowie der Spezialsammlung "August der Starke".

Wie TAG24 von den Veranstaltern erfuhr, stammen die rund 300 seltenen Stücke aus einer jahrzehntealten Privatsammlung.

Wer sich in die Auktionssäle in der Nikolaistraße 25 und dem Radisson Blu am Augustusplatz verirren sollte, - egal ob man mitbietet oder nur zum Gucken vorbeikommt - kann wahre Highlights erleben.

So werden hier Exemplare aus dem Mittelalter, der Dünnpfennig- und Groschenzeit bis hin zur Periode der Talerprägung zu sehen sein.