Warum Rentnerin Renate plötzlich wieder Motorrad fahren kann

Leipzig - Ältere Menschen und Videospiele , diese Kombination hört man nicht ganz so oft! Im Senioren-Wohnpark Villa Auenwald seit einiger Zeit aber schon.

Renate B. aus dem Senioren-Wohnpark Villa Auenwald ist begeistert von der "memore box". © Senioren-Wohnpark Leipzig – Villa Auenwald/Galina Leiding

Denn plötzlich wird wieder getanzt, gesungen, gekegelt oder auch die Post ausgetragen. Allerdings inzwischen völlig digital mit der "memore box", einer gestengesteuerten Spielekonsole eines Hamburger Start-ups, die speziell für ältere Menschen entwickelt wurde.

In erster Linie soll der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund stehen. Denn das Gehirn braucht im Alter viel Anregung. Durch das Gerät kann man sich körperlich und geistig bestätigen.

In der Einrichtung in der Barnecker Straße 3 in Leipzig sind das Team und die Bewohner jedenfalls begeistert von dem Angebot.

"Damals bin ich selbst gern Motorrad gefahren und jetzt kann ich es wieder auf der memore box", berichtet Bewohnerin Renate B.

"Neben unserem vielfältigen Angebot an aktivierendem Programm ist die Konsole eine super Ergänzung für die freien Stunden. Und es stärkt auch die Gemeinschaft. Es entsteht immer ein richtiger Kreis um die Spielenden. Einige schauen zu und wechseln sich dann ab. Das ist großartig. Außerdem ermöglichen wir damit unseren Bewohnern, sich aktiv mit einem digitalen Produkt auseinanderzusetzen", erzählt Galina Leining, Leitung der sozialen Betreuung.