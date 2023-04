Wasserratten aufgepasst: Der Kanu-Park am Markkleeberger See startet den Vorverkauf

Leipzig - Leipzigs ungewöhnlichstes touristisches Highlight, der Kanu-Park am Markkleeberger See, startet ab sofort seinen Vorverkauf für die kommende Saison.

Wer jedoch lieber im Team auf dem Wasser unterwegs ist, kann sich bei Bedarf an Drachenboot- oder Mannschafts-Canadier per E-Mail melden.

Technisch vergleichbar mit den Olympiastrecken in Sydney, London oder Tokyo bietet der Kanu-Park am Markkleeberger See als eine der modernsten Wildwasser-Anlagen weltweit zahlreiche Möglichkeiten für abgefahrenen Wasserspaß.

Nachdem das neunte XXL-Paddel-Festival am 6. und 7. Mai alle Wassersport-Begeisterten einstimmt, startet der Wildwasserpark am 13. Mai in die 17. Saison, die dann am 24. September beendet werden soll.