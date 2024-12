Wenn das Fest vorbei ist: Hier könnt Ihr in Leipzig kostenlos Euren Weihnachtsbaum abgeben

Ist Weihnachten vorbei, wandert der Baum meist wieder aus den eigenen vier Wänden. Leipzigs Stadtreinigung bietet zahlreiche Sammelstellen, wo Ihr die Tanne abgeben könnt. © Marcus Brandt/dpa

Damit Ihr Eure Tanne nicht im Hinterhof oder gar auf dem Balkon einpflanzen müsst, bietet die Leipziger Stadtreinigung eine Vielzahl an kostenlosen Ablageplätzen innerhalb der Messestadt an, wo Ihr den ausgedienten Baum vom 27. Dezember bis 31. Januar abgeben könnt.

Mehr als 170 Sammelstellen finden sich überall in der Stadt. So könnt Ihr Euer Bäumchen beispielsweise an der Fockestraße am Fuße des Fockebergs (Südvorstadt), an der Ecke Michaelisstraße und Nordplatz (Zentrum-Nord), an der Ecke Selliner Straße und Zingster Straße (Grünau) oder am Glassammelplatz beim Althener Sportplatz abgeben.

Eine praktische Online-Karte mit allen 170 Sammelstellen findet Ihr unter www.stadtreinigung-leipzig.de/weihnachtsbaeume.

Denkt vor der Abgabe bitte daran, die Bäume vorab von Plastiktöpfen, Kugeln, Lametta und sonstigem Schmuck zu befreien, da diese später kompostiert werden.