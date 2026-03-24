Wohnung im Leipziger Osten in Flammen: Mieter verletzt im Krankenhaus
Leipzig - Bei einem Wohnungsbrand im Leipziger Zentrum-Ost ist ein Mann am Montagmorgen verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei es etwa gegen 9.20 Uhr zu dem Brand in der Kreuzstraße gekommen.
Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass das Feuer deutlich sichtbare Spuren an der Außenfassade der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hinterlassen hat.
Der 26 Jahre Mieter der betroffenen Unterkunft habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie Peters am Dienstagmorgen auf erneute TAG24-Anfrage ergänzte.
Zum entstandenen Sachschaden konnte er noch keine Angaben machen, die Wohnung sei jedoch nach wie vor bewohnbar.
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Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Montagvormittag an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bringt einen Spezialisten zum Einsatz.
Erstmeldung vom 23. März 10.44 Uhr, aktualisiert am 24. März 10.22 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof