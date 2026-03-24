Wohnung im Leipziger Osten in Flammen: Mieter verletzt im Krankenhaus

Leipzig - Bei einem Wohnungsbrand im Leipziger Zentrum-Ost ist ein Mann am Montagmorgen verletzt worden.

Die Spuren des Brandes sind deutlich sichtbar. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sei es etwa gegen 9.20 Uhr zu dem Brand in der Kreuzstraße gekommen.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass das Feuer deutlich sichtbare Spuren an der Außenfassade der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hinterlassen hat.

Der 26 Jahre Mieter der betroffenen Unterkunft habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie Peters am Dienstagmorgen auf erneute TAG24-Anfrage ergänzte.

Zum entstandenen Sachschaden konnte er noch keine Angaben machen, die Wohnung sei jedoch nach wie vor bewohnbar.