Wohnungslosigkeit im Winter: Leipzigs Notunterkünfte noch nicht ausgelastet

Leipzig - Temperaturen unter 0 Grad, dazu Schnee und Frost - der Winter hat Leipzig fest im Griff. Für Menschen ohne Wohnung können die eisigen Temperaturen schnell zur Gefahr werden. Leipzigs Notunterkünfte für Wohnungslose sollen dennoch nicht ausgelastet sein.

Ein Zelt an der Wohnungslosenhilfe "Leipziger Oase". Trotz Temperaturen unter 0 Grad sind Leipzigs Notunterkünfte laut Stadtverwaltung aktuell nicht ausgelastet.

So sollen zum aktuellen Stichtag am 17. Januar 58 Plätze frei gewesen sein, wie Leipzigs Stadtverwaltung auf eine Anfrage der BSW-Fraktion erklärte.

"Alle Notunterkünfte sind grundsätzlich an Wochenenden und Feiertagen ganztägig geöffnet. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie beispielsweise Pandemien oder Unwetterlagen wie aktuell vom 9. bis 12. Januar, sind die Einrichtungen ebenfalls ganztägig geöffnet", hieß es darin.

Wie viele Wohnungslose in der Messestadt leben, könne nicht genau beziffert werden. Eine statistische Erfassung erfolgt lediglich im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Hilfsangebote durch Betroffene. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2470 Personen mindestens eine Nacht in einer Notunterkunft beziehungsweise einer Gewährleistungswohnung der Wohnungslosenhilfe notuntergebracht.

Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass in dieser Ziffer Mehrfachzählungen von Personen enthalten sind, die die Unterkunft gewechselt haben. Die Zahl sei entsprechend nur ein Näherungswert. Wie viele Menschen in Leipzig leben, ohne bestehende Hilfsangebote zu nutzen, bleibt unklar.