Sächsischer Parkeisenbahn droht nach 75 Jahren das Abstellgleis

40.290 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Anfang August feiert die Parkeisenbahn am Auensee ihren 75 Geburtstag doch die Zukunft sieht düster aus. Spenden und zusätzliche Gelder sind dringend notwendig.

Von Lutz Brose

Leipzig - Anfang August feiert die Parkeisenbahn am Auensee ihren 75. Geburtstag. Die Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest am 8. und 9. August laufen auf Hochtouren. Doch die Stimmung im Verein ist getrübt.

Seit 75 Jahren dampft die Parkeisenbahn, aber bald könnte Schluss sein.
Seit 75 Jahren dampft die Parkeisenbahn, aber bald könnte Schluss sein.  © Lutz Brose

"Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, was nun zu einem dringenden Handlungsbedarf führt. In den letzten Jahren wurden bereits kleinere Instandsetzungen an der Gleisanlage umgesetzt. Nun stehen jedoch größere Projekte, wie der Tausch von Weichen oder der Neubau von Bahnsteigen, an", stellt Christian Möller-Engisch, Vorstandsmitglied des Parkeisenbahn Auensee e. V., die Lage dar.

Die erforderliche Finanzierung in Höhe von mehreren hunderttausend Euro kann der Verein nicht allein aus den aktuellen Fahrgeldeinnahmen stemmen.

Deshalb sucht er dringend nach Sponsoren und Unterstützern, die ihn bei dieser Mammutaufgabe tatkräftig unterstützen.

Leipzig: Sie kratzt am deutschen Rekord: Älteste Sächsin feiert weiteren Geburtstag
Leipzig Lokal Sie kratzt am deutschen Rekord: Älteste Sächsin feiert weiteren Geburtstag

Ob Geldspenden, Sachspenden oder Dienstleistungen, der Verein ist für jede Hilfe dankbar, um sein gestecktes Ziel, den Erhalt der Bahn, erreichen zu können. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Homepage des Vereins.

Die Parkeisenbahn dreht ihre Runden um den Auensee.
Die Parkeisenbahn dreht ihre Runden um den Auensee.  © Lutz Brose
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Am 5. August 1951 wurde der Betrieb der damaligen Pionier-Eisenbahn aufgenommen. Seitdem betreiben vornehmlich Kinder und Jugendliche den Eisenbahnbetrieb. Das Highlight der Bahn ist eine über 100 Jahre alte Liliput-Dampflokomotive. 

Titelfoto: Lutz Brose

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: