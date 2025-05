Zündende Idee: Schmales Feuerwehrauto für Leipzigs enge Gassen?

Von Anke Brod

Leipzig - Wohnraum in Großstädten wie Leipzig ist knapp. Dennoch bleiben bauliche Potenziale oftmals ungenutzt. So scheitern etwa Dachgeschoss-Sanierungen in historischen Häusern mit engen Straßen an den Brandschutzvorgaben. Eine Immobilienfirma will Abhilfe schaffen.