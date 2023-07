Zwischen Spitzenreitern und Mode-Ikonen: So war der Partyrenntag auf der Galopprennbahn

Leipzig - Am gestrigen Donnerstag versammelte ein ganz außergewöhnliches Event tausende Besucher auf der Galopprennbahn Scheibenholz. Beim sogenannten Partyrenntag gingen insgesamt 42 Pferde in sieben Rennen an den Start. Seinem Namen alle Ehre machte die Veranstaltung jedoch mit der Après-Race-Party am Ende des Tages.

In dem außergewöhnlichen Ambiente der Rennbahn, die für den Anlass in bunten Farben leuchtete, feierten Tausende Gäste gemeinsam unter freiem Himmel.

Weiter geht es mit Rennen am 10. September. 160 Jahre Galopprennsport in Leipzig will Scheibenholz an diesem Tag feiern. Danach beendet der Familienrenntag am 8. Oktober die diesjährige Saison.