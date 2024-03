Mann mit Gemüsemesser getötet: Nachbarin wird Zeugin des Streits im Leipziger Süden

Leipzig - Zweiter Verhandlungstag im Prozess um den Gemüsemesser-Stich ins Herz eines Mannes in der Leipziger Südvorstadt: Michael O. (60) muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Am Dienstag haben unter anderem Nachbarn ausgesagt - sie zeichneten das Bild eines von Auseinandersetzungen geprägten Alltags im Hof des Mehrfamilienhauses an der Richard-Lehmann-Straße.