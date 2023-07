Weltweit erste Wellenanlage: Wann fließt wieder Wasser ins Leipziger Stadtbad?

Die Wellenanlage im Leipziger Stadtbad war damals die erste weltweit. © Förderstiftung Leipziger Stadtbad

Am 15. Juli 1916, also vor 107 Jahren, wurde das zunächst als "Nordbad" bekannte Stadtbad an der Eutritzscher Straße eröffnet.

Seinerzeit gab es zwei getrennte Schwimmhallen für Frauen und Männer, wobei im Herrenbecken sogar eine Anlage für bis zu ein Meter hohe Wellen verbaut wurde - damals die erste seiner Art auf der ganzen Welt. Insgesamt zählte die Einrichtung zur modernsten in ganz Europa.

2004 folgte die Schließung. Grund waren bauliche Mängel. Über die vergangenen fast 20 Jahre hoffte die Stadt immer wieder auf einen Investor - leider erfolglos.

Später wurde die alte Herrenschwimmhalle als Eventlocation umfunktioniert. Hier finden seitdem Abibälle, Jugendweihen, Dinnershows oder auch Partys statt. Programmpunkte des jährlichen Wave-Gotik-Treffens finden hier ebenfalls Platz. Die Damenschwimmhalle ist in ihrem Urzustand erhalten geblieben.

Bereits seit 2006 versucht die Förderstiftung Leipziger Stadtbad mit ehrenamtlichen Mitgliedern, dem Leipziger Stadtbad wieder Leben einzuhauchen. Und hat mehrere Ideen.