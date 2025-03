Mega-Kontrolle vor Leipziger Amazon-Lager: 13 Fahrer unter Drogen, "nur" einer alkoholisiert

Leipzig - Bei einer polizeilichen Großkontrolle in Leipzig sind am gestrigen Donnerstag 83 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aufgenommen worden.

Elfmal waren Fahrer und Fahrerinnen ohne Fleppen unterwegs, viermal wurde gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen, je einmal gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoffgesetz und in einem Fall laufen Ermittlungen wegen Urkundenfälschung.

In 13 Fällen wird wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt, darunter zweimal im Straftat-Bestandteil des § 316 StGB, bei dem mehrere Ausfallerscheinungen vorhanden sein müssen.

83 Verstöße wurden letztlich registriert, der Großteil waren sonstige Ordnungswidrigkeiten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

609 Fahrzeuge und 564 Personen wurden im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr an der Torgauer Straße kontrolliert. Schwerpunkte waren die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und Fahndungsmaßnahmen.

Polizeisprecher Moritz Peters kündigte an: "Auch in diesem Jahr werden die Schwerpunktkontrollen wieder an unterschiedlichen Orten stattfinden."