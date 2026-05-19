19.05.2026 15:30 Nach Ausbruch ihres Tigers bricht Carmen Zander ihr Schweigen: "Habe nichts falsch gemacht!"

Nach dem Ausbruch einer ihrer Tiger, der einen Fütterungs-Helfer schwer verletzte, hat sich Raubtier-Dompteurin Carmen Zander erstmals zu Wort gemeldet.

Von Alexander Bischoff

Dölzig - Sie hat Angst um ihre Tiere und sieht sich frei von jeder Schuld: Nach dem Ausbruch einer ihrer Tiger, der einen Fütterungs-Helfer schwer verletzte, hat sich die bekannte Raubtier-Dompteurin Carmen Zander (52) erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Und dabei auch die Tötung von Sandokan kritisiert.

Nach der Attacke des Tigers gegen einen ihrer Helfer steht Carmen Zander (52) bei Polizisten und Rettungskräften - und ringt sichtlich um Fassung. © Michael Strohmeyer Sie sei zum Zeitpunkt des Unglücks wegen eines privaten Termins nicht vor Ort gewesen, sagte Zander in einem Interview mit dem TV-Sender RTL. Wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, könne sie sich bislang nicht erklären. "Die Sicherheit war immer und ist immer gegeben - und deswegen, umso schwerer fällt es mir, zu begreifen, was hier passiert ist", erklärte die Dompteurin. Der später verletzte Helfer (72) sollte die Tiere nur füttern, nicht aber herauslassen. "Ich habe nichts falsch gemacht - meine Helfer sind zu 100 Prozent instruiert", so Zander. Leipzig Zurück auf dem Acker: Bedrohte Tierart in Nordsachsen ausgewildert Sie hoffe, dass der mit Bisswunden und Prankenschlägen übersäte Mann überlebt und schnell wieder auf die Beine kommt. Zander: "Nur er weiß, was vorgefallen ist. Nur er kann mich entlasten."

"Tiger Queen" Carmen Zander stellt klar: "Ich bin kein Dummchen!"