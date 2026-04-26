Olympische Spiele in Sachsen? Leipzig und Markkleeberg meinen es ernst!

Markkleeberg - Leipzig und Markkleeberg als Co-Partner meinen es ernst, wollen nach der verlorenen Vergabe der Olympischen Spiele 2012 (London) endlich Teil des größten sportlichen Ereignisses sein.

Der Kanupark in Markkleeberg soll Austragungsort für Kanu-Slalom und Kajak-Cross bei den Olympischen Spielen werden. © Lutz Brose

Um das Ziel weiter zu befeuern, trafen sich am Samstag Vertreter aus Politik und Sport im Kanupark am Markkleeberger See, dem geplanten Austragungsort für Kanu-Slalom und Kajak-Cross bei einer erfolgreichen Bewerbung Berlins für die Spiele im Sommer 2036, 2040 oder 2044.

Bei der Gelegenheit warb Jan Benzien, selbst ehemaliger Olympionike und Vorstandsmitglied von "Gold For Leipzig", für die Unterstützerkampagne "Deine Stimme für Olympia".

Unter dem Leitgedanken "LEIPZIG BEWEGT" setzt die Kampagne auf breite Unterstützung für Leipzig, den Freistaat Sachsen und die nationale Bewerbung.

Bis zum 26. September sollen mindestens 10.000 Unterstützerstimmen gesammelt werden. Verbal erhöhte Benzien die Zahl gleich auf das Doppelte. Auch TAG24 unterstützt die Aktion. Mitmachen könnt Ihr hier.