Nach jahrelangem Rechtsstreit: Neues Kinderwohnheim in Leipzig feiert Eröffnung

Leipzig - Festliche Stimmung an der Abtnaundorfer Straße im Leipziger Nordosten: Am Mittwoch feierte dort die neue Pflegeeinrichtung "Bärenfamilie" nach etwa acht Jahren Bau große Eröffnung. Damit erhält die Messestadt eine neue spezialisierte Einrichtung für Kinderintensivpflege. Der Fertigstellung war unter anderem ein Streit mit den direkten Nachbarn vorausgegangen.

Es ist geschafft! Im Kreise von Mitarbeitern und Unterstützern feierte Nicole Tobias (2.v.r.) vom gleichnamigen Pflegedienst am Mittwoch die Eröffnung ihrer Intensivpflegeeinrichtung "Bärenfamilie" in Leipzig. © Pflegedienst Nicole Tobias

"Heute ist ein besonderer Tag - für unser Team, aber vor allem für die Kinder und Familien, die wir hier begleiten dürfen", sagte Nicole Tobias, Geschäftsführerin des Dresdner Pflegedienstes Nicole Tobias, zur feierlichen Eröffnung.

Bereits 2018 hatte die Unternehmerin mit dem Bau der Einrichtung nach dem Konzept der "Bärenfamilie" begonnen. Hinter dem Begriff verbergen sich spezialisierte Einrichtungen für außerklinische Intensivpflege von Kindern und Jugendlichen.

Die Häuser bieten laut eigener Beschreibung individuelle Betreuungskonzepte, die auf die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes abgestimmt sind. Nun hat auch Leipzig eine solche Einrichtung.

Die "Bärenfamilie" in Leipzig biete Platz für bis zu 14 junge Patientinnen und Patienten. Neben einem gleichnamigen Haus in Dresden, das der Pflegedienst ebenfalls betreibt, sei es die zweite Einrichtung dieser Art in Sachsen.

"Wir wollen mehr sein als eine Pflegeeinrichtung: ein Ort, an dem Kinder sich geborgen fühlen und in dem Familien wissen, dass ihr Kind in den besten Händen ist", so die Geschäftsführerin.