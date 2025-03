Anstieg um bis zu 15 Prozent: Leipzig will Kita-Beiträge ab 1. Juni erhöhen

Leipzig - Seit Jahren sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Leipzig gleich geblieben. Gestiegene Personal- und Sachkosten sowie die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in Kitas und Kinderkrippen zwingen die Messestadt jedoch zu Anpassungen. Ab 1. Juni sollen Eltern tiefer in die Tasche greifen.