"Hauptsache nicht in meiner Nachbarschaft": Wohin mit den Geflüchteten in Leipzig?

Leipzig - In den vergangenen Monaten hat die Anzahl an Geflüchteten in der Messestadt stark zugenommen, 2023 werden knapp 3300 Menschen in Leipzig erwartet. Doch wo sollen diese unterkommen? Und wie will die Stadt den Unmut der Bürger über potenzielle neue "Nachbarn" besänftigen? In der Ratssitzung wurde am Mittwoch darüber intensiv diskutiert.