Immer dreistere Maschen von Leipzigs Vermietern: So will die Stadt ihre Hilfe verbessern

Leipzig - Dreistes und rücksichtsloses Vorgehen gegenüber Mietern ist längst nicht mehr ein Phänomen, das nur im finsteren Berlin auftritt. Auch in der Messestadt gibt es immer wieder Fälle. Anlaufstellen sind da, nur ist es Betroffenen oftmals nicht klar, an wen sie sich wenden müssen. Die Stadt arbeitet bereits dran. Weitere Hilfe gab es nun von Leipzigs Grünen.

Fälle von rücksichtslosen Vermietern gibt es inzwischen auch in Leipzig. Die Stadt arbeitet bereits daran, ihr Hilfsangebot im Bedarfsfall zu verbessern. © tupungato/123RF

Die Idee: eine zentrale Anlaufstelle, sogenannte Mietlotsen, an die Betroffene sich wenden können. Diese sollen dann weiter an bestehende Informations- und Beratungsangebote verweisen.

Bis zum zweiten Quartal 2025 soll die Verwaltung eine entsprechende Funktion mit Website, Telefonnummer und E-Mail-Adresse einrichten. Informationen dazu sowie zu grundlegenden für Mieter relevanten Dienstleistungen, Regelungen und Rechten sollen künftig in den Bürgerbüros ausgegeben werden, insbesondere bei An- und Ummeldung des Wohnsitzes.

"Stellen Sie sich vor, Ihr Haus wird verkauft. Eine Woche später beginnen Bauarbeiten, die Ihr Zuhause unbewohnbar machen. Das ist kein Schauerroman, das stammt nicht aus Berlin. Das ist Realität in unserer Stadt. Es sind Einzelfälle, aber doch genug", sagte Grünen-Fraktionschef Dr. Tobias Peter im Stadtrat und erinnerte an den Fall der Eisenbahnstraße 97.

Mietern, die in einer solchen Situation ohnehin unter enormem Druck stünden, sei oft nicht klar, an wen sie sich in der Stadtverwaltung wenden können. "Sie rennen von Pontius zu Pilatus. Es erinnert an den berühmten Passierschein A38, nur leider ist das hier nicht lustig."