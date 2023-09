Klatsche im Stadtrat: AfD-Mann wirft Leipzig Rechtsbruch vor und wird von OB Jung abgewatscht

Droese hatte versucht, Leipzigs Stadtverwaltung rechtswidriges Handeln bei der Durchsetzung von Corona-Maßnahmen zu unterstellen. Das ließ sich das Stadtoberhaupt jedoch nicht bieten. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Stadt wies die Vorwürfe zunächst schriftlich von sich. Eine Aufarbeitung sei geplant, personelle Konsequenzen nicht gezogen worden. "Die Stadtverwaltung schätzt den besonderen Einsatz ihrer Mitarbeiter [...] sehr." Die Unterstellung, dass ein Großteil der Corona-Schutzmaßnahmen rechtswidrig gewesen wäre, sei falsch.

"Von den insgesamt 30 Gerichtsverfahren, die im Rechtsamt mit Bezug zu Corona-Schutzmaßnahmen [...] geführt wurden, wurden lediglich in drei Fällen die Bescheide der Stadt Leipzig vom Gericht aufgehoben."

Fraktionschef Droese wollte es damit jedoch nicht auf sich beruhen lassen. Während der Ratsversammlung hakte er weiter nach und versuchte erneut, der Verwaltung rechtswidriges Handeln zu unterstellen. Die Rechnung hatte er dabei jedoch nicht mit OB Jung gemacht.

"Ich finde es unglaublich, diese Unterstellung", wies das Stadtoberhaupt den AfD-Politiker zurecht. "Jeder Mitarbeiter hat in bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwas zurückzunehmen. Im Gegenteil. Weil wir präventiv tätig waren, scheint es heute so, als seien manche Maßnahmen nicht nötig gewesen. Aber niemand kann ihnen sagen, was passiert wäre, hätten wir nicht so gehandelt. Ich stehe zu 100 Prozent zu dem Gesamtkonzept."

Die Sterberate sei in Leipzig nachweislich geringer ausgefallen als andernorts in Sachsen, wo Widerstand gegen die Maßnahmen geleistet wurde, so Jung weiter. "Ich bin froh über jedes Leben, das wir geschützt haben."