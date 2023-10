Nur noch Reiche im Viertel? Leipziger Bürger fordern "Südvorstadt für alle"

Leipzig - Die Mieten steigen überall in Leipzig - in manchen Vierteln sogar so sehr, dass man sich nur noch mit einem bestimmten Einkommen eine Wohnung leisten kann. Unter anderem die Südvorstadt ist von dem Verdrängungsdruck betroffen. Nach einer entsprechenden Petition machte sich nun auch mehrere Fraktionen im Stadtrat für eine "Südvorstadt für alle" stark.