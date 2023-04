OB Jung macht sich für Radweg am Hauptbahnhof stark: "Ich stehe zu 100 Prozent hinter der Entscheidung!"

Leipzig - Die neue Radspur am Leipziger Hauptbahnhof sorgt für Furore - auch in der Ratssitzung am Mittwoch wurde die neue Maßnahme heiß diskutiert. Baubürgermeister Thomas Dienberg (59, Grüne) wurde dort von den Stadträten in einer Fragerunde ordentlich in die Mangel genommen - bis Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) ein Machtwort sprach.