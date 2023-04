Radspur vorm Leipziger Hauptbahnhof: 35.000 Euro für Unfallschwerpunkt, den es gar nicht mehr gibt

Leipzig - Seit Donnerstagmorgen laufen die Markierungsarbeiten vor dem Leipziger Hauptbahnhof, wo in Richtung Westen zwei der vier Fahrstreifen für den normalen Kfz-Verkehr verschwinden werden . Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) erläuterte vor Ort noch einmal die scheinbare Dringlichkeit der Maßnahme.

Obwohl es in der Folgezeit nicht mehr die für diese Begrifflichkeit notwendigen 15 Unfälle eines Typs pro Jahr gab (zwischen 2020 und 2022 insgesamt nur 24), blieb und bleibt die Definition bestehen. Solang, bis keine baulichen Veränderungen getroffen werden.

Die jetzige Umsetzung sei eine "verkehrsbehördliche Anordnung", durch die der Verkehr so geführt werden soll, "dass die Unfallhäufigkeit abgebaut wird".

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bekräftigte die Änderungen. © News5

Ziel ist es, die Komplexität aufzuheben und den Verkehrsraum neu aufzuteilen und dabei Radfahrern und Fußgängern mehr Platz einzuräumen. Durch die Wegnahme zweier Fahrspuren würden gefährliche Spurwechsel reduziert werden.

Im Vorfeld sei diese Situation bereits "sorgfältig" simuliert worden. "Das ist nichts, was aus der Hüfte geschossen wird", so Dienberg, der sich am kommenden Mittwoch auch im Stadtrat auf eine ausführliche Anfrage der Linken zur Maßnahme äußern wird.

Jene Simulation zeigte auch, dass nach Änderung der Ampelschaltungen der ankommenden Fahrtrichtungen Georgiring und Brandenburger Straße - die künftig nacheinander Grün haben und somit nicht mehr zeitgleich vor den Hauptbahnhof geführt werden - die "Leistungsfähigkeit, insbesondere vorm Wintergartenhochhaus, weiterhin bestehen bleiben" werde. "Trotz dem, dass zwei Spuren weggenommen werden."

Was einige Verkehrsteilnehmer von der Maßnahme halten, zeigte sich am Donnerstag vor Ort. Während ein Autofahrer hupte und den Mittelfinger zeigte, meckerte sogar eine Radfahrerin in Richtung Dienberg über die - ihrer Meinung nach - Sinnlosigkeit des Vorhabens.